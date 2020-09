Annonces

Il y a quelques heures, Emmanuel Macron affirmait que la Turquie n’était plus un partenaire privilégié de l’Union européenne en Méditerranée orientale. Selon lui, les actions entreprises par Ankara mettent en péril l’équilibre géopolitique de la région, laissant ainsi craindre à un conflit armé entre les forces turques et grecques notamment.

Une sortie qui n’a pas du tout été au goût d’Ankara. En effet, la Turquie a décidé de monter au créneau, afin de dénoncer les déclarations jugées arrogantes, de la part du président Français. Selon le gouvernement, le président Macron, de par ses actions, met en péril les intérêts européens. Une sortie qui intervient alors qu’Emmanuel Macron a appelé l’UE à agir d’une seule et unique voix, mais aussi de se montrer ferme face à la Turquie et ses ambitions.

Emmanuel Macron, tacle par la Turquie

Le ministère turc des affaires étrangères a profité de l’occasion pour s’en prendre au président français. En effet, pour Ankara, la Turquie déjoue ses projets en matière de politique étrangère, ce qui aurait le don de l’agacer. Le ministère turc invitera ensuite le président à opter pour le dialogue et la conciliation, plutôt que de soutenir aveuglément la Grèce et les Chypriotes.

Ankara hausse le ton

Macron s’en était finalement pris au gouvernement turc, estimant que le peuple méritait autre chose. De quoi énerver le pouvoir Erdogan, qui rappelle avoir été élu démocratiquement, avec l’un des plus grands pourcentages de voix en Europe. Le ministère des Affaires étrangères assurera, pour conclure, que le peuple turc a toujours été très lié et continuera à l’être face aux oppressions et aux attaques extérieures.