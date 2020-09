Samantha Cohen, fille de l’ancien avocat du président américain Donald Trump, Michael Cohen, a fait des confidences sur la relation qu’entretenait son père et la Première dame des Etats-Unis, Melania Trump. Dans une interview accordée au magazine américain, Vanity Fair, elle a confié qu’ « ils étaient exceptionnellement proches ». La jeune femme âgée de 24 ans a fait ce constat lors d’un stage à la Maison Blanche, dans le but d’enrichir son C.V.

Annonces

« Il n’y avait pas de fonds »

Au cours de son intervention, Samantha Cohen a en outre indiqué avoir eu la possibilité d’observer Donald Trump dans ses bureaux. « J’ai réalisé que Trump ferait n’importe quoi si cela signifiait qu’il pouvait être élu. Ça m’a fait peur. Il n’y avait pas de fond (…) Il allait simplement continuer à descendre de plus en plus bas, pour pouvoir aller de plus en plus loin. » a-t-elle déclaré, tout en parlant de cette période de stage comme une période marquante qui semble avoir changé sa perception de la politique.

Notons que durant l’interview, Samantha Cohen a rappelé que son père était l’avocat de Donald Trump, durant environ 11 ou 12 années. La jeune femme ne s’est pas arrêtée là, puisqu’elle indiquer que son père s’est préoccupé de la personne. « Quand il aime quelqu’un, il ferait n’importe quoi pour lui, et malheureusement, il s’est préoccupé de la mauvaise personne. » a-t-elle ajouté.