Moha La Squale, en pleine polémique. Le rappeur est accusé par plusieurs jeunes femmes, d’agressions sexuelles, mais également de violences et d’insultes. Sur les réseaux sociaux, plusieurs d’entre elles ont décidé de témoigner. Aujourd’hui, l’artiste se retrouve accusé de toute part, mais n’a toujours pas souhaité réagir.

Une jeune femme qui se fait appeler Romy est très claire sur le sujet. Selon elle, Moha La Squale a été irrespectueux avec elle. Lui ayant tout donné et géré beaucoup de choses sur le plan professionnel, celle-ci aurait finalement été victime d’insultes et de violences. Une sortie qui a interpellé un grand nombre de personnes. Aujourd’hui, de plus en plus de conquêtes de l’artiste sortent ainsi du silence.

Moha La Squale, accusé par plusieurs femmes

Lena Simonne, actuelle compagne de Romeo Elvis a elle aussi tenu à raconter ce qu’elle a vécu. Deux années de violences aussi bien physiques que psychologiques. Des menaces, des cris et surtout, des interdictions de faire en tous genres. Se sentant humiliée, la jeune femme a donc décidé de fuir. Aujourd’hui, les langues se délient et Mohamed Bellahmed de son vrai nom, pourrait bien avoir à devoir répondre de ses actes.

Quelles répercussions pour le rappeur ?

Ce n’est pas la première fois que l’artiste est soupçonné de violences. En septembre 2019, il a été arrêté pour avoir menacé un couple avec un couteau, alors qu’il se trouvait à la Réunion. Au mois de juin dernier, il a été interpellé par les forces de l’ordre dans le 18e arrondissement. La scène, chaotique, a été filmée et retransmise sur les réseaux sociaux, suscitant un incroyable buzz.