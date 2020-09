Ce Mardi, les autorités nigérianes annonçaient un naufrage dans les eaux lagunaires traversant la capitale du pays, Lagos. Un drame qui avaient couté la mort à deux personnes et était le second en seulement 30 jours. Un autre plus meurtrier, avait eu lieu en début de mois passé, dans le Nord-Ouest du pays, et avaient fait une dizaines de victimes. Les autorités du pays sont à pied d’œuvre pour dénouer les circonstances de ces accidents, situer les responsabilités et surtout sensibiliser encore sur le respect des normes de sécurité à adopter quant au transport lagunaire dans les eaux territoriales.

Deux naufrages à un mois d’intervalle…

Deux naufrages donc, l’un au sud dans l’Etat de Lagos et l’autre au Nord-Ouest dans l’Etat de Kebbi, et cela en un mois d’intervalle. Des naufrages qui selon les autorités nigérianes se seraient déroulés dans des conditions quasi identiques. Pour le dernier en date celui de ce lundi 31 aout, l’Autorité des voies navigables de l’État de Lagos (LASWA) qui avaient révélé les circonstances de l’accident.

LASWA est chargé de coordonner et de gérer les réformes nécessaires à la croissance et au développement à long terme du transport par eau dans l’État de Lagos, y compris l’octroi de licences de ferry et de concessions pour l’exploitation des terminaux au secteur privé. Selon LASWA, la raison principale du naufrage était la surcharge et le non-respect des consignes de sécurité comme le port obligatoire de gilet de sauvetage.

L’embarcation, visiblement réquisitionnée pour la circonstance, se rendait à des funérailles avec beaucoup trop de personnes à bord. Deux passagers avaient perdu la vie, quand un autre était porté disparu. Un scénario similaire, au 1er aout, dans la région de Kebbi, avait eu lui fait plus de morts. Des dix passagers qui cette fois-ci se rendaient à un mariage, aucun n’a survécu.