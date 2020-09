La déclaration a surpris plus d’un. Pour avoir été le premier pays « et le seul à s’être posé sur Vénus », Dmitri Rogo­zine, le directeur de l’agence Roscosmos, a déclaré ce mardi 15 septembre 2020, que lui et ses collègues pensent que « Vénus est une planète russe ». Cette déclaration d’après le directeur de l’agence spatiale russe se justifie également par le fait que la Russie ait envoyé vers la planète au cours de ces dernières décennies, un certain nombre de sondes dont Venera 7.

Annonces

L’Union sovié­tique avait dans les années 1960, 1970 et 1980 lancé un certain nombre de sondes vers Vénus, dont Venera 7 qui est devenu le premier engin spatial à atter­rir sur Vénus en 1970. Il avait trans­mis ses données à la Terre pendant 23 minutes avant de succom­ber aux condi­tions infer­nales de la planète.

“Nous ne devons pas traîner”

« Notre sonde a collecté des informations sur la planète, c’est un véritable enfer », a indiqué le haut responsable russe avant d’ajouter : « Nous ne devons pas traîner ». Ainsi, selon Dmitri Rogo­zine, les conclusions des récentes découvertes des scientifiques anglo-saxons sont fausses, car aucune vie ne peut exister à la surface de Vénus.

Annonces

Venus est plus intéressant que Mars

L’agence chargée du programme spatial civil russe, pense lancer désormais, de nouvelles expéditions sur Vénus. Roscosmos pense notamment que la planète Venus est « plus intéressante que Mars » et pourrait contribuer à faire comprendre le mécanisme du réchauffement climatique qui a lieu sur terre. Notons par ailleurs, que la Nasa n’a encore jamais mené une exploration du genre bien qu’elle ait envoyé un orbiteur et une sonde sur la planète en 1978.