On en sait un peu plus sur la nouvelle agression au couteau qui a eu lieu en France hier soir. Contrairement à certaines rumeurs lancées sur la toile, il ne s’agirait pas d’une attaque terroriste mais d’une agression dans le but de s’accaparer des biens de la victime.

L’agression qui a eu lieu à Bordeaux, jeudi soir aux environs de 20h a été conduite par quatre individus, dont deux furent arrêtés quelques instants plus tard. Blessée à la tête et au bras, la victime a été dépouillée de son téléphone et de 400 euros.

La police poursuit toujours les investigations pour appréhender le reste du groupe. La vie de la victime ne serait pas en danger d’après les dernières informations.