En France, la situation sanitaire s’est « dégradée ». C’est du moins ce qu’estime le gouvernement au vu de la hausse des cas d’infection à la Covid-19 ces dernières semaines. Pour contrer cette propagation rapide du virus le ministre de la santé a pris de nouvelles mesures comme la fermeture des bars et restaurants de Marseille et de la Guadeloupe dès demain samedi 26 septembre. Cette ville et ce territoire d’Outre-Mer sont classés dans la zone d’alerte maximale selon Olivier Veran. Inutile de rappeler qu’à Marseille se trouve le champion de l’Hydroxychloroquine Didier Raoult.

« Le nombre de malades Covid à l’AP-HM croît régulièrement sans véritable pause »

Le directeur de l’IHU n’est d’aillejurs pas sur la même longueur d’onde que le gouvernement français. L’infectiologue n’attaque pas directement les mesures prises par M Veran, mais s’en prend aux médecins des hôpitaux de Marseille qu’il accuse d’avoir provoqué ces mesures. En effet, le président de la commission médicale de l’AP-HM (Assistance publique-Hôpitaux de Marseille) avait dans une lettre en date du 23 septembre alerté sur « le nombre de malades Covid à l’AP-HM qui croît régulièrement sans véritable pause ».

Pour le professeur Raoult il s’agit de « messages alarmistes (ne reflétant) pas la réalité ». C’est ce qu’il a écrit dans une correspondance adressée hier jeudi au président de la commission. Le directeur de l’IHU indique qu’il y a effectivement eu plus de patients en réanimation (34 à 38 en une semaine) dans les hôpitaux de l’AP-HM mais cela ne veut pas dire que la situation est alarmante.

Des messages qui ne rendent service à personne

On observe selon lui, « une stabilisation du nombre de cas diagnostiqués depuis le 6 septembre, avec une diminution régulière du nombre de cas (…) des résidents de Marseille ». Le nombre de malades du Covid-19 soignés dans son institut a chuté de 120 au 1er septembre à « autour 70 par jour » aujourd’hui informe par ailleurs l’infectiologue. Il regrette que dans ces conditions, les médecins de Marseille véhiculent des messages qui ne rendent « service à personne et ne (reflètent) en aucun cas la réalité ».