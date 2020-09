Cinq sénateurs américains s’opposent au projet de Netflix de créer une série inspirée de l’œuvre “Le Problème à trois corps” ; une célèbre trilogie de sience fiction du chinois Liu Cixin. Ils ont adressé une correspondance à la plateforme de vidéo à la demande pour lui expliquer les raisons de leur opposition à ce projet. En effet, selon ces élus, le romancier chinois a fait en 2019 l’apologie de la politique de répression de l’empire du milieu contre les Ouïgours, cette minorité musulmane que Pékin persécute selon plusieurs organisations de défense des droits de l’homme.

Annonces

“Au contraire, le gouvernement soutient leur économie “

Interrogé par The New Yorker l’année dernière sur les violences contre les Ouïgours, Liu Cixin avait indiqué qu’il voyait au contraire les efforts du gouvernement chinois pour soutenir l’économie de cette communauté et la sortir de la pauvreté. « Au contraire, le gouvernement soutient leur économie et essaie de les sortir de la pauvreté…Si la Chine devait se transformer en démocratie, ce serait l’enfer sur terre » avait-il déclaré. Les cinq sénateurs américains ne veulent surtout pas qu’une entreprise américaine fasse de la publicité à l’œuvre d’un homme qui tient de tels propos.

Annonces

Ne pas normaliser les « crimes »contre cette minorité musulmane

« Nous sommes très inquiets après la décision de Netflix de faire des affaires avec un individu qui fait la promotion de la dangereuse propagande du Parti Communiste Chinois » ont-ils fait savoir dans la lettre. Ils préviennent qu’une adaptation de la trilogie de Liu Cixin serait synonyme de « normalisation » des « crimes » contre cette minorité musulmane. Les élus relèvent que l’écrivain a montré son soutien aux camps d’internement des Ouïgours dans la Xinjiang, avec en prime des propos peu aimables sur cette communauté.

Netflix n’a pas réagi pour l’instant. Ce qui n’est pas le cas de Guancha, un site d’informations chinois. Il estime que ces cinq sénateurs républicains emmenés par Marsha Blackburn, du Tennessee, sont réputés pour leur hostilité notoire envers la Chine. Les représentants du gouvernement américain et les membres du Congrès ont pendant longtemps critiqué la coopération entre l’industrie cinématographique et telévisuelle des Etats-Unis et le marché chinois et ont tenté d’intervenir à plusieurs reprises, a ajouté ce journal en ligne.