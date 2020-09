Annonces

Bonne nouvelle pour les utilisateurs des services des impôts au Bénin. La direction générale annonce la suppression des coûts liés à la déclaration de payement des cotisations sociales et des impôts. La décision concerne notamment les utilisateurs du e-services. L’information a été rendue publique à travers un communiqué signé du directeur général des impôts et daté du 07 septembre dernier.

L’objectif visé est de pallier les difficultés que rencontrent les contribuables à l’occasion des opérations de télé-paiement. La direction générale des impôts et les banques sont parvenues à un accord visant à supprimer les frais prélevés à l’occasion des virements, précise le communiqué. La note vient confirmer les réformes mises en oeuvre par le gouvernement avec la dématérialisation des services publics notamment le e-impôt lancé le 03 janvier 2020, pour une traçabilité des ressources fiscales.

En vue d’un traitement diligent de leurs dossiers, la direction générale des impôts invitent les utilisateurs du e-service à constituer, dans la mesure du possible, un panier unique de tous les impôts et taxes à payer. Pour ce faire, notifie Nicolas Yenoussi dans son communiqué, les utilisateurs de la plateforme e-services ne supporteront plus aucun coût supplémentaire lors du payement en ligne de leurs impôts.

La direction générale des impôts invite par ailleurs les utilisateurs de la plateforme e-service à faire part des éventuelles difficultés qu’ils pourraient rencontrer. A noter que l’impôt sur le revenu des personnes physiques, au titre des traitements et salaires et le versement patronal sur salaire, ainsi que les cotisations sociales, liquidés sur la même déclaration sont des innovations de la loi de finance 2020.