Le monde entier a payé un très lourd tribut à la Covid-19. Plus de 928 mille personnes sont déjà mortes à cause de cette terrible pandémie. Un organe de contrôle indépendant dénommé : Conseil de supervision de préparation globale prévient que la prochaine pandémie sera pire si l’on ne tire pas des leçons de la Covid-19. « Si on ne tire pas les leçons de la Covid-19 ou si l’on n’agit pas en y mettant les moyens et l’engagement nécessaires, la prochaine pandémie sera encore plus dévastatrice » a fait savoir ce Conseil mis en place par la Banque Mondiale et l’Organisation mondiale de la santé (Oms) en 2018 pour préparer les crises sanitaires mondiales.

Annonces

“Nos pires craintes se sont réalisées”

Le monde doit donc mieux se préparer pour éviter une pandémie pire que la Covid-19 dans le futur. Le GPMB a par ailleurs regretté que les recommandations contenues dans son précédent rapport tombé avant la crise sanitaire, n’aient été mises en œuvre. « L’impact de la Covid-19 est encore pire que ce que nous avions prévu et les mesures que nous avons recommandées (…) n’ont toujours pas été prises (…) De manière tragique et catastrophique, nos pires craintes se sont réalisées», » a déclaré Gro Harlem Brundtland qui co-préside le GPMB.

Le Conseil de supervision de préparation globale invite dans son rapport les dirigeants politiques à s’investir dans une coopération globale et à planifier un financement à long terme pour ne pas être surpris par la prochaine crise sanitaire.