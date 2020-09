Prenez votre croix et suivez Jésus. A cette étape six(06) du cheminement pour devenir un leader accompli, le mentor Fructueux Sozonlin met l’accent sur deux autres qualités que doit rechercher le leader. Il doit accepter de se sacrifier pour la communauté, accepter de vivre parfois des moments difficiles et tenir Dieu pour la seule source d’inspiration, la seule et vraie vérité et le seul guide. Le sacrifice est le prix à payer pour devenir un leader accompli. Tout ceci est à lire dans le chapitre 06 de son livre « Devenir un leader accompli » sur lequel on vous entretient depuis quelques semaines.

Annonces

Un séminaire, un cours ou l’appropriation de préceptes de leadership suffit-il pour faire de vous un leader ? Beaucoup répondront par l’affirmative mais l’expert en leadership transformationnel répond non. Exemple à l’appui, il montre que la théorie ne fait pas bonne recette en matière de leadership. Nelson Mandela, la mère Theresa et bien d’autres sont des leaders mondialement connus mais ils n’ont jamais suivi des cours ou des séminaires de leadership animés par des coach de grande réputation. Ils ont choisi la voie de l’empirisme et du sacrifice.

Le premier précepte, enseigne le mentor, « le succès du leadership authentique obéit à ce principe : servir le plus grand nombre avec les dons et les talents que l’on a reçus. La clé de la grandeur réside dans le don de soi. La clé du don de soi réside dans la connaissance de soi. On ne pet pas donner ce que l’on ne connaît pas. Je pense que vous ne pouvez pas être une solution pour les autres si vous ne vous connaissez pas vous-même ». Tous les leaders se rendent esclaves de leurs dons. Ils sont gouvernés par le désir de mettre ces dons au service de l’humanité. L’altruisme est donc une valeur que tout bon leader doit adopter. Mais lorsqu’il se serait mis au service du bonheur de la communauté, le leader doit s’attendre à faire d’autres sacrifices. « Il n’y a pas de héros sans adversités ; pas de succès sans épreuves, ni de vainqueurs sans bataille. La valeur de votre victoire est fonction du combat que vous faites. Je nous demande ici de persévérer dans le combat pour le bien », affirme Fructueux Sozonlin. Il doit accepter que des moments difficiles arrivent dans sa vie. L’apôtre Paul avertissait Timothée de cette période : «Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes , amis de l’argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l’orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l’apparence de la pitié, mais renieront ce qui en fait la force ». C’est donc en acceptant de « porter sa croix » comme l’a dit Jésus Christ lui-même qu’on peut s’effrayer son chemin dans ce domaine exigeant. « Le leadership n’est pas une destination. C’est un style de vie, un cheminement qui connaît des saisons difficiles. Que les leaders en miniature n’imaginent pas que tout sera rose », informe le mentor.

Annonces

Foi en Dieu

« Mais dans les temps difficiles, la connaissance de la parole de Dieu assurera la victoire au leader choisi et suscité par Dieu. Seuls les leaders qui fonderont leurs œuvres sur la parole de Dieu résisteront aux géants et connaîtront la victoire. Et la parole de Dieu est vérité. Jésus garantit que la connaissance de la vérité rendra tout homme libre », postule le mentor. « Le leader accompli est celui-là qui est prêt à être utilisé par Dieu pour accomplir sa volonté dans sa génération. C’est celui dont la vie est un modèle pour sa génération. Le leader accompli est celui-là qui est formé et équipé pour de bonnes œuvres. Le synonyme du mot grec utilisé dans ce contexte est artios ; ce qui signifie « bien ordonné ». Le leader accompli est un leader bien ordonné, à ne pas confondre avec un leader bien organisé » ajoute-t-il. Le mentor met l’accent sur l’organisation intérieurement. Il s’agit de la stabilité émotionnelle. Un leader accompli reflète l’harmonie et l’ordre divin. Il s’agit d’un leader capable de conduire du fruit pour le salut des nations.