L’ex-épouse du rappeur américain Dr. Dre, Nicole Young, veut environs 2 millions de dollars par mois de pension alimentaire. L’information a été donnée par le média américain TMZ.com, qui a précisé que la somme exigée par l’ex-épouse de l’artiste servirait à maintenir son train de vie. Le média qui a eu accès à des documents judiciaires, a également souligné que Nicole Young réclamerait en plus 5 millions de dollars pour les honoraires d’avocats et 1 936 399 chaque mois pour assurer ses besoins.

Ils se sont mariés en 1996

Le média ayant donné l’information a indiqué que Nicole Young continue de vivre dans la luxueuse maison familiale, disposant de toutes les commodités qu’elle bénéficiait quand elle était toujours l’épouse de Dr. Dre. Notons que la demande de Nicole Young est la première attaque de cette dernière dans une guerre judiciaire qui l’oppose au célèbre producteur de musique. Il faut signaler que Dr. Dre et Nicole Young s’étaient dits « oui » devant le maire le 25 mai 1996. Ensemble, ils ont eu deux enfants à savoir : Truly, née en 2001, et Truice, né en 1997.

Leur mariage ne serait pas légal

Aucune information concernant la pension à recevoir par Nicole Young, n’a cependant fuité. Par ailleurs, il se peut que le contrat de mariage entre les deux ex-époux n’ait pas été signé dans les règles, puisque Nicole Young aurait été obligé à signer le papier. Dr. Dre lui aurait déclaré deux années plus tard, ne pas être fier de lui avoir donné ce document à signer. Le rappeur quant à lui a toujours rejeté ces allégations. Pour rappel, la fortune de Dr. Dre s’élève, selon les derniers chiffres, à 800 millions de dollars.