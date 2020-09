Le lundi 7 septembre, le président Trump était en conférence de presse à la Maison-Blanche, lorsqu’il a demandé à un journaliste d’ôter son masque, car il ne comprenait pas la question qui lui était posée. Jeff Mason a toutefois refusé la demande du président et ce, à deux reprises, forçant le milliardaire à finalement capituler.

La scène a de quoi interloquer. Alors qu’il posait sa question, le journaliste Reuters Jeff Mason se fait interpeller par Donald Trump, qui ne comprenait visiblement pas la question qui lui était posée. Ainsi, il invitera le reporteur à retirer son masque, chose qu’il refusera de faire en affirmant qu’il allait parler plus fort. Trump insiste alors, expliquant que ce serait plus simple pour tout le monde, mais Mason n’a rien lâché, se contentant d’affirmer une fois de plus, qu’il allait parler plus fort.

Donald Trump demande à un journaliste de retirer son masque

Capitulant, Trump pourra toutefois compter sur un journaliste du Guardian qui retirera son masque avant de poser sa question. Satisfait, le président américain enverra alors une pique aux autres journalistes, affirmant que contrairement aux autres, la discussion allait être beaucoup plus simple pour lui. Ce n’est pas la première fois que le président américain s’en prend aux journalistes qui portent un masque. Au mois de mai dernier, il en a accusé un de vouloir faire du politiquement correct.

6.3 millions de cas aux États-Unis

Le port du masque cristallise de nombreuses tensions aux USA ou des millions de personnes refusent de le porter. Le président Trump, lui-même, a longtemps refusé et n’a finalement été vu avec qu’à partir du 11 juillet dernier. Avec 6.3 millions de cas et près de 190.000 morts, les USA sont le pays le plus touché depuis le début de la pandémie.