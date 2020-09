A six semaines des élections présidentielles aux Etats Unis, Michael Bloomberg, l’ancien maire de New York fait œuvre utile. Celui qui était candidat à la primaire démocrate a conduit avec succès la campagne de collecte de fonds initialement lancée par la Florida Rights Restoration Commission (FRCC). En faisant adhérer à cette initiative des célébrités comme le réalisateur Steven Speilberg, le basketteur LeBron James et le chanteur John Legend, Michael Bloomberg a pu lever plus de 20 millions de dollars. L’argent servira à éponger les dettes d’ex prisonniers de la Floride.

L’objectif est de permettre à ses personnes de voter lors du scrutin du 03 novembre prochain. En effet dans cet État des USA, les ex détenus qui n’ont pas payé les frais de justice ou les amendes à eux infligés par la justice ne peuvent pas voter selon une récente loi. Il y a des anciens prisonniers qui ont même des dizaines de milliers de dollars de dettes. Impossible donc pour eux d’accomplir leur devoir civique. L’acte posé par le milliardaire démocrate va changer les choses.

“Mettre fin à la déchéance électorale et à la discrimination“

« Le droit de vote est fondamental pour notre démocratie et aucun Américain ne devrait être privé de ce droit… En travaillant avec la FRRC, nous sommes déterminés à mettre fin à la déchéance électorale et à la discrimination qui en a toujours été la cause » a fait savoir M Bloomberg dans un communiqué. Cette opération pourrait être déterminante dans l’issue du scrutin selon certains observateurs de la vie politique américaine. En effet, La Floride est vu par beaucoup comme l’Etat clé de la campagne électorale. Le candidat qui réussira à séduire les indécis pourrait bien remporter les élections.