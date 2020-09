En pleine campagne pour sa réélection, Donald Trump vient d’apprendre une nouvelle qui n’est pas très mauvaise pour la période. En effet, le candidat républicain au prochain scrutin présidentiel a été proposé pour le Prix Nobel de la Paix 2021 par Christian Tybring-Gjedde, membre du Parlement norvégien. Cette proposition a été faite par le parlementaire à cause des efforts qu’il aurait engagés pour le retour de la paix entre Israël et les Emirats arabes unis. L’accord qui est intervenu entre les deux Etats a été annoncé pour la première fois en août dernier.

La situation entre la Israël et les Emirats arabes unis

Le président américain déclarait notamment que les deux pays s’étaient entendus pour mettre sur pied des relations diplomatiques dans le but d’aboutir à un accord devant mettre fin à l’annexion israélienne des terres occupées recherchée par les Palestiniens pour leur futur État. Donald Trump aurait joué le rôle clé de facilitateur entre les deux parties. Aussi, a-t-il été proposé par l’homme politique norvégien pour être le Prix Nobel en 2021.

Trump fournit des efforts pour la paix selon le député norvégien

« Comme on s’attend à ce que d’autres pays du Moyen-Orient suivent les traces des Émirats arabes unis, cet accord pourrait changer la donne et transformer le Moyen-Orient en une région de coopération et de prospérité. », a déclaré Christian Tybring-Gjedde dans sa lettre de proposition. « Pour son mérite, je pense qu’il a fait plus d’efforts pour créer la paix entre les nations que la plupart des autres nominés au prix de la paix », a confié le Parlementaire norvégien à la chaine Fox News.

Notons qu’avec ce prix, Donald Trump pourrait être le cinquième président américain à en bénéficier. Son prédécesseur Barack Obama a gagné en 2009, Theodore Roosevelt en 1906, le président Woodrow Wilson en 1920 et le président Jimmy Carter en 2002. La structure chargée de choisir le lauréat reçoit des centaines de propositions chaque année. Rappelons également que par le passé, certains membres chargés de décerner le prix avaient eu des propos hostiles au locataire de la Maison-Blanche.