Ce vendredi sur Touche Pas à mon Poste(TPMP), l’acteur français, Gérard Depardieu était l’invité de Cyril Hanouna. Le comédien français, à l’issue d’une saga dont s’étaient faites les gorges chaudes, de nombreux médias en hexagone, avait acquis depuis plusieurs années maintenant, résidence et citoyenneté russes. Et interrogé par Hanouna sur son sentiment quant à certains leaders politiques, tant russe que français ; Gérard Depardieu, n’avait pas fait dans la langue de bois.

Poutine…un monstre ?

Ce qui avait émergé de son entrevue avec Hanouna sur TPMP, c’est que Gérard Depardieu avait avec la France et ses politiques, encore un peu de mal. Car si pour l’artiste, l’ancien chef d’état français, François Hollande demeurait « un abruti », il avait pour l’actuel, Emmanuel Macron, un certain respect quoique ce dernier n’était pas de « son monde ». Mais avec le chef d’état russe, l’ambiance était tout autre, vu qu’avec Poutine, Depardieu avait déclaré « rire beaucoup ».

En 2013, Lorsque Gérard Depardieu a déclenché une querelle fiscale avec le gouvernement Hollande, le personnage d’Obélix, l’un de ses rôles les plus populaires, avait régulièrement été mis en scène par la presse française. Mais le ton avait changé quand le président Poutine avait tendu à l’acteur une main secourable et lui avait ouvert en grand les portes du pays ; passeport et avion affrété. Il n’était donc pas étonnant que Depardieu déclare aujourd’hui avoir le président russe en haute estime.

À Hanouna donc, Gérard Depardieu, même s’il avait refusé d’entrer dans la polémique politique autour de la personnalité du locataire du Kremlin, avait néanmoins tenu à signifier que lui, ne voyait pas en Poutine le monstre tant décrié. Certes il ne pouvait se targuer d’être un familier du chef d’état russe, avec des visites régulières « tous les trois ou quatre mois », mais contrairement à Hollande, avec Poutine, l’ambiance était meilleure.