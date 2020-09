Le New York Times a rapporté dans une de ses publications une attitude plutôt particulière des manifestants contre les violences policières et contre le racisme qui sont en cours aux Etats-Unis. Selon les informations relayées par le média américain, « certains militants contre les violences policières adoptent une approche plus frontale » en obligeant à participer aux mouvements qu’ils ont entrepris. Toujours selon le journal, ils auraient investi en lieu et place du centre-ville de Portland «des quartiers résidentiels majoritairement blancs ».

Les riverains appelés à grand renfort de mégaphones

« Ils appellent les riverains, à grand renfort de mégaphones, à sortir de leur maison pour se joindre au cortège dans les rues », a expliqué le quotidien américain. La méthode cible beaucoup plus ceux qui révèlent ouvertement leur hostilité à la cause que défendent les manifestants. Dans certaines villes comme Washington c’est presque violemment que certains militants du Black Lives Matter invitent les populations à rallier le mouvement selon le journal.

Prolongement du dossier Geoges Floyd?

« Des clients dînant en terrasse d’un restaurant qui ont été pris à partie par des militants du mouvement Black Lives Matter leur intimant de choisir leur camp », a rapporté le New York Times. Rappelons que les manifestations ont véritablement commencé il y a quelques mois quand l’afro-américain après la mort de George Floyd pendant son arrestation par la police de Minneapolis.