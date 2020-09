Emmanuel Macron, le président français a été saisi par quatre Béninois. C’est par une lettre en date du 10 septembre 2020 que ces Béninois ont appelé la France et la communauté internationale à s’intéresser à la situation de grave recul de la démocratique au Bénin. La lettre porte en objet, «Urgence maximale sur le grave recul démocratique au Bénin ». Et, les signataires adressent cette lettre à Macron«avec l’espoir d’attirer votre attention sur la situation désastreuse au Bénin ».

Selon eux, il s’agit d’«un cri d’alarme », car ils ne peuvent pas se taire «face aux nombreuses tueries, emprisonnements arbitraires et à la destruction des acquis démocratiques, sur fonds de corruption systémique et de népotisme mis en place depuis plus de quatre ans ». Ils informent le président Français que les Béninois croupissent sous le coup de l’extrême pauvreté dans un pays où la jeunesse au chômage n’a plus d’espoir. Et si rien n’est fait, «le Bénin risque inexorablement de s’éteindre ». C’est pourquoi mus par le désir de survivre à ces tragédies et de vivre dignement les laisse espérer que Macron va soutenir «la population béninoise dans la lutte contre l’autocratie en place ».

Ces signataires de la lettre souhaitent «que la grande démocratie qu’est la France, s’engage clairement dans la défense ferme et publique des principes démocratiques au Bénin ». Car, «la France ne peut rester silencieuse devant les atrocités perpétrées par le pouvoir de Monsieur Patrice Talon, ni sur les graves atteintes portées aux libertés individuelles des Béninois ». Aussi, ils souhaitent que la communauté internationale prenne «la pleine mesure de la situation avant qu’il ne soit trop tard, en mesurant bien les conséquences de la dégradation avancée de la situation dans une région déjà menacée par des attaques terroristes et conflits… ».

Des signataires de la lettre

Cette lettre adressée à Emmanuel Macron est l’œuvre de quatre personnalités béninoises. La première est Léonce Houngbadji, journaliste et président de l’ancien Parti pour la libération du peuple (PLP). Il est l’auteur des ouvrages : “Bénin : Le casse du siècle – Comment Patrice Talon fait main basse sur le Bénin, son élite, sa démocratie et son argent” et “Résistons : Le Bénin à l’épreuve du dictateur Patrice Talon”. La deuxième personnalité signataire de ladite lettre est Ganiou Soglo, ancien député, ministre des Sports puis de la Culture de 2007 à 2011 et fils cadet de l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo.

Omar Arouna est le troisième signataire de l’adresse à Macron. Il est ancien l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin aux États-Unis d’Amérique et représentant du Bénin au Mexique et à l’Organisation des États américains. Le dernier signataire est le candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2016, Bertin Koovi. Il est le président de l’Alliance Iroko. Ces personnalités ont également saisi plusieurs dirigeants et institutions au plan régional et international sur la gravité de la situation au Bénin et le chaos qui se profile à l’horizon.