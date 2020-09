La France est un acteur majeur de la lutte contre le terrorisme au Sahel. L’opération Barkhane qui emploie plus de 5000 soldats est toujours en cours dans cette région du monde fréquentée par les groupes djihadistes. Hier mercredi, le Chef d’Etat-Major des Armées francaises (CEMA) le général François Lecointre a déjeuné avec Stephen Townsend , le patron des forces américaines en Afrique. Au cours de cette rencontre la « situation au Sahel a été abordé » a indiqué sur son site le ministère français des Armées.

” La France est un leader dans la lutte antiterroriste en Afrique “

Dans un communiqué rendu public ce jeudir, le Général américain a salué le leadership du pays d’Emmanuel Macron dans la lutte antiterroriste en Afrique. « La France est le plus ancien allié des Etats-Unis et un leader dans la lutte antiterroriste en Afrique…Nous partageons des menaces communes, des préoccupations mutuelles et l’engagement de combattre les organisations extrémistes violentes » a déclaré Stephen Townsend. Il ajoutera que le maintien du leadership français et le soutien de ses voisins européens sont essentiels pour aider les africains à empêcher la propagation de la violence en Afrique de l’Ouest.

Les Etats-Unis soutiennent l’opération Barkhane

Notons que le soutien des Etats Unis aux opérations françaises menées actuellement en zone sahélienne et la nécessaire mobilisation des pays européens pour lutter contre la menace terroriste dans la zone étaient également au cœur des échanges pendant ce déjeuner. En effet, les américains appuient les soldats français au Sahel dans les domaines de la surveillance, du renseignement, du transport logistique et du ravitaillement en vol.

La bonne santé de cette collaboration s’est matérialisée par l’assassinat en juin dernier d’Abdelmalek Droukdal, l’émir Al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi). « La collecte de renseignements américains a contribué à faciliter la mission » comme l’a souligné le général Townsend.