En 2008, Britney Spears la pop star, comme dans un accès de folie, s’était complètement rasé la tête et avait attaqué des paparazzis avec un parapluie. Diagnostiquée en détresse émotionnelle, la star planétaire avait été admise dans un établissement psychiatrique. C’est à cette époque que la chanteuse a été placée sous tutelle de son père, James Parnell Spears, et d’un avocat nommé Andrew Wallet. Mais depuis la chanteuse dit s’être remise et sous l’impulsion d’un mouvement né via les réseaux sociaux, la chanteuse désire désormais récupérer son autonomie.

#FreeBritney à la rescousse

Sous tutelle légale donc, Britney Spears avait été démise de tout contrôle légal sur sa succession, ses actifs financiers et même des pans importants de sa routine quotidienne. Ce contrôle ayant été dévolu à son père et à un avocat. Et si l’avocat démissionnera en mars 2019, la tutelle du père qui devrait expirer au 22 aout dernier, aurait, selon la presse people, été étendue jusqu’en février 2021. Pour les fans de la star, c’était chose inacceptable, surtout que la chanteuse avait à de multiples reprises dit s’être remise de ses problèmes de dépression.

Le hashtag #FreeBritney était donc né pour exiger que la chanteuse ait le contrôle de sa carrière et de ses affaires personnelles. Si le hashtag #FreeBritney existe depuis plus d’une décennie, c’est en 2019 qu’il avait connu un regain d’activité. Un regroupement et une manifestation avait même eu lieu en Aout dernier alors que la chanteuse était entendu en Californie, par la justice américaine sur la levée définitive de la telle paternelle.

Mais les juges avaient jugé plus pertinent, sur demande de James Spears, d’étendre la tutelle paternelle. Sur Instagram, Britney Spears tout en remerciant, tous ses fans et le mouvement, avait déclaré être décidée à se battre jusqu’au bout pour récupérer son autonomie. Elle avait dénoncé au passage les « efforts » de son père pour maintenir secret les batailles juridiques autour de la question et décrédibiliser le mouvement #FreeBritney. La Chanteuse de 38 ans aujourd’hui, aurait une fortune estimée à 59 millions de dollars.