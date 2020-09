La mère du célèbre acteur Sylvester Stallone a rendu l’âme. L’information a été annoncée par le jeune frère du l’interprète de Rambo par le canal du réseau social de Mark Zuckerberg. « Elle était une femme remarquable, elle travaillait tous les jours, pleine d’énergie et sans peur. Elle est morte dans son sommeil, comme elle le voulait », a laissé lire le jeune fils de Jackie Stallone dans sa publication. Il est revenu dans sa publication sur les relations qui le liaient à sa génitrice. Il fait remarquer que son décès n’avait pas été difficile pour elle.

Annonces

Dotée d’un esprit aiguisé selon selon son fils

« Ce n’était pas difficile pour elle. Elle était très excentrique et très flamboyante. Elle a survécu à la prohibition, à la Grande dépression et à la Seconde Guerre mondiale. Je pouvais lui parler pendant des heures des années 1920, 1930 et 1940. Une vraie leçon d’histoire. Son esprit était aussi aiguisé qu’une lame de rasoir jusqu’à son dernier souffle. », a laissé lire le jeune frère de Sylvester Stallone dans sa publication sur le réseau social de Mark Zuckerberg.

Sa carrière d’astrologue

Rappelons que dans les années 90, l’illustre disparue s’était fait remarquer par ses pratiques d’astrologie. Elle a notamment publié plusieurs ouvrages d’astrologie et a conseillé une multitude de personnalités à travers le monde.