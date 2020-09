Aucune partie du cops n’échappe au tatouage, même celles les plus intimes. Pour beaucoup de jeunes gens, se faire tatouer une partie ou tout le corps, est une mode. La pratique n’est toutefois pas sans effet secondaire sur la santé. D’après une étude effectuée par des scientifiques américains de la Southern Methodist University, et dont les conclusions ont été présentées dans le Journal of Applied Phsiology, les tatouages nuisent à la thermorégulation du corps et affectent négativement la santé.

Annonces

L’étude a en effet, été faite sur des personnes dont une bonne partie du corps est couverte par le tatouage. Pour effectuer l’étude, les experts ont fait porter aux volontaires des combinaisons spéciales stimulant la transpiration. Au cours de la période qu’a couverte l’expérience, la réaction de la peau à la variation de la température a été particulièrement observée chez ceux-ci. Au bout d’une période, les scientifiques ont constaté que les parties du corps sans tatouage présentaient une réaction normale aux combinaisons thermiques au moment où celles recouvertes de tatouages étaient clairement moins exposées à la transpiration.

Les tatouages interfèrent avec les mécanismes de sudation

De même, la sueur issue de la peau tatouée était plus salée que celle de la partie qui n’a pas été tatouée. En conclusion, les scientifiques ont noté que les tatouages interfèrent avec les mécanismes de sudation de la peau ; un mécanisme qui à long terme, peut être considéré comme un effet secondaire. Les chercheurs ont noté en effet, qu’en l’absence de la transpiration qui régule la température, empêchée par l’ancre du tatouage, le corps pourrait être exposé au surchauffe.