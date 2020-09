L’ancien Président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo donne de la voix face à la polémique suscitée par certains membres de l’opposition. Dans une tribune rendue publique mercredi 23 septembre, l’ancien chef de l’Etat béninois condamne avec la dernière rigueur cette attitude et appelle à l’union sacrée des membres de la résistance face aux dérives du pouvoir de la rupture.

“Ce spectacle est indigne du sacrifice que consent notre peuple chaque jour face aux actes de prédation des libertés publiques et des ressources publiques sous le régime dit de la Rupture”, a annoncé Nicéphore Soglo. La passe d’armes entre le Président du parti Restaurer l’Espoir et le Vice-Président des Démocrates est un acte indigne qui ne rend aucun service aux victimes des tueries de Cadjèhoun et des autres autres régions du pays.

A cet effet, Nicéphore Soglo appelle l’opposition à taire les contradictions vaines et secondaires, ou à défaut, de leur trouver des tribunes internes pour leur règlement et leur expression. L’opposition doit se ressouder et avoir comme seul ennemi, la rupture et ses affidés pour libérer le peuple béninois.

La lutte ne paiera que dans l’union et la cohésion contre les agents de notre asservissement et de notre appauvrissement, fait remarquer l’ancien chef de l’Etat. À l’en croire, la bataille sera rude et nul ne sera de trop. Nous les combattrons jusqu’à leur anéantissement, conclut Dieudonné Soglo dans sa tribune publiée mercredi 23 septembre 2020.