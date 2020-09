Deux universités suisses ont assuré que l’actuel locataire de la Maison Blanche remportera la prochaine élection présidentielle américaine prévue pour le 03 novembre 2020. Ces universités avaient autrefois prédit la victoire de l’ex magnat de l’immobilier en 2016. L’étude qui examine la campagne américaine sur le web, se base sur une analyse de la campagne via les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Par ailleurs, elle a été réalisée par trois experts à savoir : le politologue et spécialiste des médias à L’IFAA, Christophe Glauser, et des spécialistes en traitement de la langue naturelle à l’institut d’Informatique de l’Université de Neuchâtel, Loris Schmid et Jacques Savoy.

Joe Biden mise sur les valeurs morales

Selon les experts, les Américains portent une plus grande attention à la campagne de Donald Trump qu’à celui de son rival démocrate Joe Biden. Ils ont également fait savoir que le numéro un américain fait appel à des sentiments comme la colère et la peur quand il communique. Par contre, Joe Biden mise sur les critiques contre les actions de son rival au cours de la pandémie, tout en mettant l’accent sur les valeurs morales. D’après, Christophe Glauser, le fait d’être présent et visible sur internet et d’être actif sur la toile est important pour remporter les élections.

Ils n’ont pas été concernés par l’éducation

Les chercheurs ont également étudié d’autres questions politiques auxquelles s’intéressent les internautes. Pour cela, ils ont pris en compte le nombre de fois que de mots liés à la santé publique, à l’emploi et à l’économie, de même qu’à l’éducation ou au covid-19, ont été entrés dans les moteurs de recherche. « Ces deux derniers mois, les Américains ont été particulièrement concernés par le Covid, la marche des affaires et l’économie, mais moins par l’éducation » ont-ils indiqué.

