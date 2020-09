Joe Biden est en état de grâce. Le candidat démocrate à la présidentielle américaine est entré dans l’histoire en devenant le premier prétendant à la Maison Blanche à récolter en un mois plus de 364 millions de dollars de dons. Il fait donc tomber le record de Barack Obama qui en septembre 2008 avait réussi à décrocher 200 millions de dollars de dons. L’actuel candidat démocrate a rassemblé très exactement 364,5 millions de dollars le mois dernier. 205 millions provenaient des petits donateurs qui ont fait le geste utile en ligne. Joe Biden est naturellement très heureux. « Ce montant me laisse sans voix » a-t-il écrit avec un mot de remerciement à ses soutiens.

Le rival de Donald Trump doit en partie ce record à un choix politique qui s’est avéré payant : la désignation de Kamala Harris comme sa colistière. Les donateurs ont beaucoup aimé ce casting qui pourrait propulser à la vice-présidence américaine une femme noire aux origines indiennes. Joe Biden annonçait au lendemain de ce choix que son équipe de campagne avait rassemblé 26 millions de dollars en 24 heures. Tout va bien donc pour le candidat démocrate côté finance, mais il garde un œil sur le locataire de la Maison Blanche. L’ex vice-président invite d’ailleurs ses partisans « à continuer à battre les records si nous voulons avoir une chance de gagner ».

Trump avait l’avantage en juillet

Il est persuadé que « la machine à billets de Trump est toujours là ». Et l’argent sera utilisé dans les « attaques et calomnies contre moi, Kamala (Harris) et contre notre équipe » a-t-il assuré. Dans le mois de juillet c’était Donald Trump qui avait le vent en poupe en ce qui concerne les collectes de fonds. Il avait pu rassembler 165 millions de dollars alors que le parti démocrate se contentait de 140 millions de dollars.