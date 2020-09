Aux Etats-Unis, dans le dernier épisode de l’aggravation des tensions entre Washington et Pékin; le secrétaire d’État Mike Pompeo annonçait mercredi de nouvelles mesures contre le corps diplomatique chinois. Les hauts diplomates chinois basés aux États-Unis seraient tenus, désormais de demander l’autorisation du gouvernement américain pour se livrer à un certain nombre d’activités de routine. Ce jeudi, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying, après avoir dénoncé cette décision comme “irrationnelle” et “délirante”; a déclaré que Pékin y opposerait des réponses légitimes.

Des relations de plus en plus tendues…

Cette fois, c’est officiel, le département d’État américain a mis en place un mécanisme exigeant l’approbation des hauts diplomates chinois aux États-Unis pour visiter les campus universitaires et rencontrer les représentants du gouvernement local. En outre, les événements culturels accueillis par l’ambassade de Chine et les postes consulaires, nécessiteront une autorisation dans le cas où ils devaient rassembler plus de « 50 personnes ». Mike Pompeo a fait ces annonces lors d’une conférence de presse au département d’État, affirmant que l’administration avait entrepris ces actions au nom de la réciprocité.

Il y a quelques mois, la diplomatie américaine en Chine, s’était vigoureusement plainte auprès de son Département ministériel de tutelle quant à des mesures restrictives que lui opposait le régime de Pékin. Cette fois la réplique avait été donnée et ce n’était pas pour plaire aux autorités chinoises. Si l’ambassade de Chine aux USA s’était contentée de décrier les nouvelles mesures comme étant contraires aux valeurs d’ouverture et de liberté, si chères au peuple américain.

À Pékin, le ton avait été plus dur. Au cours d’un point de presse ce jeudi, Hua Chunying, avait tenu à dire la ferme condamnation de Pékin de ces mesures enjoignant Washington à rectifier le tir. Pour la porte-parole, Hua Chunying, de telles restrictions violait « le droit et les règles internationaux » et attentait sérieusement au rétablissement de la normalité dans les échanges bilatéraux entre les deux Etats.