C’est une affaire qui a suscité l’indignation. L’an dernier, un jeune Britannique a trouvé la mort après avoir été renversé par l’épouse d’un diplomate américain. Soucieuse de ne pas répondre de ses actes devant la justice britannique, celle qui invoque l’immunité diplomatique, a finalement décidé de quitter le Royaume-Uni pour rentrer chez elle, aux USA.

Mais c’était sans compter sur l’opiniâtreté de Tim Dunn et Charlotte Charles, les parents d’Harry Dunn, qui ont décidé de déposer plainte pour faute grave ayant provoqué un homicide, à l’encontre d’Anne Sacoolas. La plainte, déposée aux USA, vise à garantir aux parents, la reconnaissance des actions de la suspecte principale, mais également d’obtenir réparation.

La famille Dunn, en plein désarroi

Âgé de 19 ans, le jeune Harry Dunn est décédé des suites d’une collision entre sa moto et la voiture de madame Sacoolas, dans le Northamptonshire, en Angleterre. Cette dernière roulait du mauvais côté de la chaussée. Une affaire qui a suscité l’indignation outre-Manche et qui est une réelle source de tensions entre Londres et Washington.

Tensions entre Londres et Washington

Le parquet britannique l’a toutefois inculpée pour conduite dangereuse ayant causé la mort. Une notice rouge a également été émise à son encontre par Interpol. Aux faits énoncés, la conductrice n’a pas immédiatement alerté les secours ainsi que les forces de l’ordre. De son côté, Washington refuse d’extrader cette maman de trois enfants, aggravant par la même occasion la détresse de la famille endeuillée.