En 2016, lors de la campagne pour la présidentielle, Donald Trump avait fortement condamné Hillary Clinton, pour un cas pareil. La candidate démocrate était alors sous le coup d’une enquête fédérale pour avoir utilisé un serveur personnel de messagerie électronique, pour traiter d’affaires d’Etat, lorsqu’elle était la chef la diplomatie américaine. Trump en avait fait un véritable argument pour contrer celle-ci. Ses partisans allaient jusqu’à demander à ce qu’elle soit enfermée. Alors que c’est le cas de son épouse actuellement, que dira-t-il ?

La première dame des USA, Melania Trump est en effet accusée d’avoir échangé des informations en rapport avec la présidence avec des adresses e-mail personnelles et non sécurisées. C’est son amie et ancienne conseillère à la Maison Blanche Stéphanie Winston Wolkoff qui a livré les informations lors d’un entretien accordé à Washington post. A en croire l’ex-conseillère à la Maison Blanche, elle et Mme Trump n’ont « jamais utilisé les adresses e-mail de la Maison Blanche » lors de leurs échanges.En lieu et place, elles « correspondaient plusieurs fois par jour » par une adresse e-mail personnel enregistrée sous le nom de domaine MelaniaTrump.com.

Un ouvrage sur la Fist Lady

Dans son ouvrage publié ce mardi 1er septembre, portant sur ses relations et la première dame, Melania and Me : The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady (Melania et moi : grandeur et décadence de mon amitié avec la première dame), Stephanie Winston Wolkoff n’a pas fait mention des échanges de mails.

Notons également qu’en 2018, la fille du président américain, Ivanka Trump avait également été au cœur d’une affaire pareille. Elle avait discuté des affaires concernant la présidence à travers une messagerie personnelle. La conseillère américaine avait alors justifié sa maladresse par une méconnaissance des détails des règles fédérales.