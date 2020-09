Aux USA, la tension des élections électrise tout le pays. Bon nombre de démocrates craignent désormais que les élections n’aboutissent à une impasse. La récente déclaration du président Donald Trump qui affirmait sans retenue qu’il se peut que les élections soient truquées ont fini par semer le doute dans les têtes de nombreux américains, dont des démocrates.

La situation est telle que les deux camps se radicalisent. Le président Trump lui multiplie les déclarations polémiques et mobilise sa base qui lui est restée plus que fidèle. Du côte démocrate, les soutiens ne manquent pas non plus. Le milliardaire démocrate Michael Bloomberg, candidat malheureux à l’investiture démocrate a lui promis la bagatelle de 100 millions de dollars pour appuyer Joe Biden en Floride.

Des mécontentements et des tensions

Mais la lassitude créée par la crise du coronavirus, les nombreux meurtres d’afro-américains par la police a exacerbé les tensions entre les camps d’extrême-droite d’une part et d’extrême-gauche d’autre part. Le comble, la police se retrouve parfois à jouer à l’arbitre entre les deux camps, tout en tentant de préserver l’unité nationale.

Pour couronner le tout, des instituts ont constaté une radicalisation des mouvements d’extrême-droite qui s’arme de plus en plus. Du côté des afro-américains et de l’extrême-gauche, même constat. Fait rare, certains républicains s’associent aux voix des démocrates pour fustiger l’attitude de Donald Trump qui n’hésite pas à souffler sur les braises. Le président lui multiplie les apparitions publiques, quitte à prendre des risques côté sanitaire. Ses attaques personnelles contre Joe Biden et sa colistière Kamala Harris se sont multipliées.