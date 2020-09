C’est une nouvelle mesure prise contre les étrangers en général et les étudiants en particulier. Aux USA, l’administration Trump a décidé de sévir contre l’immigration légale dans le cadre des études d’après la presse américaine. Pour ce faire les autorités américaines proposent une modification inédite.

Elles souhaitent en effet limiter les visas étrangers à deux ans pour les ressortissants de 59 pays. Dans la législation en cours, les visas étudiants sont valables tant que les bénéficiaires restent inscrits dans un cursus académique. Avec la nouvelle que souhaite mettre en place l’administration américaine, les visas seront valables deux ans.

Selon les autorités, cela permettrait de surveiller avec plus d’attention la sécurité nationale et vérifier que ces derniers suivent bien leur cursus. Les pays ciblés sont ceux qui sont accusés de coopération avec les terroristes ou encore ceux dont le taux de ressortissants qui restent au-delà de la validaté de leur visa est élevé. En tout 59 pays sont concernés dans le monde dont 38 en Afrique : le Kenya, le Rwanda, l’Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, le Soudan du Sud, la Somalie, l’Ethiopie, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la RDC, le Congo, la Côte d’Ivoire, Djibouti, la Guinée équatoriale, l’Erythrée, le Gabon, la Gambie, Le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, la Libye, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, Guinée, le Sénégal, la Sierra Leone, le Soudan, le Togo et la Zambie.