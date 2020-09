Engagement au service d’un pays étranger sur le territoire américain, fausses déclarations et entrave au fonctionnement d’un service public. Ce sont là, les différents chefs d’accusation qui ont été retenus contre un policier new-yorkais accusé d’espionnage au profit du gouvernement chinois. Le mis en cause d’origine tibétaine aurait rassemblé beaucoup d’informations sur la communauté tibétaine de New York.

Placé en détention

Selon les précisions apportées par un porte-parole du procureur fédéral de Brooklyn sur cette situation, il a été présenté à un juge lundi et placé en détention. La police new-yorkaise pour sa part indique que le mis en cause a été suspendu sans solde. Il intervenait dans un commissariat du Queens en tant qu’officier de police dépendant. L’homme âgé de 33 ans, aurait rassemblé selon l’acte d’accusations des informations sur les activités de la communauté tibétaine de New York et identifié des sources potentielles de renseignements.

Activités menées entre 2018 et 2020

Ces activités, il les aurait menées entre 2018 et 2020. A en croire les précisions qui ont été apportées sur le mis en cause, il est né en Chine de parents tous membres du Parti Communiste Chinois. « Si elle était confirmée par un tribunal », l’affaire « montrerait que le parti communiste chinois est engagé dans des opérations calomnieuses pour contrer toute opposition, pas seulement au Tibet (…) mais partout dans le monde », a fait savoir l’association de défense des droits des Tibétains