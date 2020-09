En Californie, l’adjoint du shérif serait impliqué dans une affaire de cambriolage. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un communiqué de presse rendu public ce vendredi 11 septembre. Selon le document publié, l’adjoint du shérif du comté d’Orange, Steve Hortz se serait rendu pour la première fois dans le domicile le 20 juillet dans le cadre du décès d’un sexagénaire. Quelques temps après, l’avocat des propriétaires du domicile a fini par appeler le département du shérif pour notifier que plusieurs objets avaient disparu de la maison.

Trois visites dans la maison

Mais selon les images captées par les caméras de vidéosurveillance, tout porte à croire que l’adjoint de shérif y aurait fait plusieurs visites. Les caméras ont enregistré trois visites du l’adjoint du shérif du comté d’Orange, Steve Hortz. Les 27 juillet, 10 et 16 août, le policier aurait investi les lieux pour dérober plusieurs objets de valeur. Il aurait pris des coffres-forts pour armes, des ventilateurs de plafond et des caisses d’objets inconnus.

Inexcusables et intolérables selon le shérif

«Les actions criminelles présumées de ce député sont une violation de la confiance du public, sont inexcusables et intolérables», a fait savoir le shérif du comté d’Orange Don Barnes par le canal d’un communiqué. «Cet adjoint sera tenu responsable grâce à un processus rapide et approfondi comprenant une enquête pénale et administrative interne complète.», a-t-il poursuivi.

