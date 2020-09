A la faveur d’une sortie médiatique qu’a effectuée le gouverneur de l’Etat de New-York Andrew Cuomo ce jeudi, il a annoncé n’avoir aucune confiance au vaccin validé par l’administration Trump contre la pandémie du nouveau coronavirus. Aussi, avant une distribution du produit aux 20 millions d’âmes que comptent son Etat, une vérification sera effectuée. «Le vaccin est-il sûr? Je ne vais pas faire confiance au gouvernement fédéral, et je ne le recommanderais pas aux New Yorkais sur la base de l’opinion du gouvernement fédéral», avait lancé le gouverneur démocrate lors de cette sortie médiatique.

Annonces

Une commission d’évaluation

«Quand le gouvernement fédéral aura fini son évaluation et dira qu’il est sûr, nous mettrons en place notre propre commission d’évaluation (…) pour que je puisse regarder la caméra en face et dire aux New Yorkais qu’ils peuvent se faire vacciner en toute sécurité», a déclaré le gouverneur de l’Etat de New-York. Cette annonce témoigne du manque de confiance qui règne au sein de la population américaine par rapport à ce vaccin.

Des doutes auprès de beaucoup d’autres personnes

Certains estiment que le gouvernement fédéral a mis une pression sur les différentes institutions intervenant dans la mise en place du produit afin qu’il soit disponible. Ils indiquent notamment que Donald Trump fait feu de tout bois pour respecter une promesse politique. Celle de rendre disponible un vaccin avant la tenue des prochaines élections présidentielles.