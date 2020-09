D’ici un mois, le gouvernement américain va-t-il confirmer l’arrivée d’un vaccin contre le nouveau coronavirus ? La question peut effectivement se poser alors que le président Trump lui, se montre de plus en plus optimiste à l’idée de proposer une solution contre le covid-19. Il a toutefois rappelé que la pandémie pourrait bien disparaître d’elle-même.

C’est à l’occasion d’une session de question-réponses, organisée en Pennsylvanie, que le président américain a confirmé l’information selon laquelle les États-Unis étaient très proches d’un vaccin. S’il n’a pu donner plus de détails concernant la date officielle d’arrivée, celui-ci a confirmé que, d’ici 3 à 4 semaines, le pays pourrait se doter d’un remède au covid-19. Quelques heures plus tôt, chez Fox news, ce dernier s’était montré plus prudent, affirmant que le vaccin en question pourrait arriver d’ici 4 à 8 semaines.

Un vaccin d’ici 3 à 4 semaines ?

Une pression au niveau des délais, que les démocrates fustigent ouvertement. Selon eux, les autorités sanitaires gouvernementales travaillent d’arrache-pied, afin d’autoriser la mise sur le marché d’un vaccin, simplement dans le but d’inverser la tendance quant aux élections du 3 novembre prochain. Cependant, certains experts, dont Anthony Fauci, estiment qu’il est plus probable que le vaccin en question soit disponible d’ici à la fin de l’année.

200.000 décès aux USA

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement américain est accusé d’avoir minimisé les effets et le bilan du covid-19. Avec près de 200.000 décès, les États-Unis sont le pays le plus touché au monde. Il y a quelques jours, ce dernier affirmait d’ailleurs au journaliste américain Bob Woodward avoir fait exprès, afin de ne pas inquiéter les citoyens américains.