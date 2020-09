A la faveur d’une sortie médiatique qu’il a effectuée, Nicolas Sarkozy s’est prononcé sur la montée des violences en France. Il a profité d’une séance de dédicaces à Paris ce 31 août pour faire part de toute son inquiétude sur ce phénomène. L’ancien locataire de l’Elysée estime qu’il est juste inacceptable ce que rencontre désormais au quotidien les Français.

«Par moment je vois des choses et j’entends des choses qui me laissent sans voix tellement elles sont brutales et inhumaines. Voilà qu’on peut frapper un conducteur de bus à quatre, simplement parce qu’il demande de porter un masque. », a déploré l’auteur de « Passions » en référence aux différents conducteurs qui ont été agressés ces dernières semaines pour avoir demandé aux usagers de respecter la mesure relative au port du masque.

Le cas qui aura véritablement attiré l’attention est celui du chauffeur de Bayonne qui a succombé suite aux coups qu’il a reçus. Les faits remontent en effet au 5 juillet. Le conducteur du nom de Philippe Monguillot, 59 ans a violemment été blessé à la tête suite à une altercation qu’il a eu avec un usager de son bus.

Plusieurs autres chauffeurs de bus ont subis le même traitement. « On ne peut pas s’habituer à ça. On ne peut pas accepter ça. Ce n’est pas une question de politique, de droite ou de gauche, c’est simplement inacceptable», a-t-il poursuivi au micro de nos confrères de BFMTV Nicolas Sarkozy.