Les courses-poursuite entre la police et de probables criminels, sont choses ordinaires dans les rues américaines et n’émeuvent que très peu les habitants et riverains. Mais ce dimanche dans un quartier de Bâton-Rouge, une ville de Louisiane, les habitants ont été les témoins d’une course poursuite policière pas comme les autres. Des voitures de police, en nombre, qui tentaient de contraindre à l’arrête un bus scolaire comme pris de folie, au volant un garçon de 11 ans.

Graine de délinquant ?

Les témoignages sont nombreux et sur les sites de presse spécialisés américains, l’on peut voir de nombreuses vidéos de la course poursuite qu’un garçon de 11 ans avait infligé à agents des forces de l’ordre ce dimanche à Bâton-Rouge. Après s’être insidieusement introduit dans le bus d’une des institutions scolaires de la place, le jeune garçon avait réussi à non seulement démarrer le véhicule mais à le lancer à, toute allure sur les rues de la ville.

Un garçon qui n’avait été nullement impressionné par les sirènes de voitures de police qui retentissait autour de lui. Et selon une habitante témoin de la scène, le garçon semblait prendre grand plaisir à sa « balade ». Mais cette balade prendra fin plusieurs minutes, et quelques kilomètres plus tard, alors que notre chauffard juvénile partait encastre le bus scolaire dans un arbre. Appréhendé, le jeune garçon dont l’identité a été tenue secrète, a été placé en détention. Car même si aucun blessé n’avait été enregistré, il serait sous le coup d’accusation de de vol d’un véhicule à moteur, de vol aggravé, et de dommages matériels aggravés.

Cependant, aux États-Unis, les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas être poursuivis. Si l’infraction est mineure, vol ou un vandalisme par exemple, la police en parlera aux parents. L’enfant peut également être envoyé au bureau de la protection de la jeunesse, qui le conseillera ou le dirigera vers d’autres services. Il faudrait que l’enfant de moins de 12 ans se révèle vraiment incontrôlable, pour que le tribunal intervienne en nommant, par exemple, un superviseur familial pour surveiller l’enfant.

