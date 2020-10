Les usagers de l’axe pont de Djonou – Cotonou ne pourront pas rouler sur le tronçon dans la matinée du dimanche 1er Novembre prochain. En effet, en raison de travaux à effectuer sur le pont de Djonou situé dans la commune d’Abomey-Calavi, l’entreprise en charge des travaux Bouygues Énergies & Services alerte et recommande d’éviter le tronçon.

C’est par communiqué adressé au ministre de l’intérieur et au ministre des infrastructures et des transports que l’entreprise informe de la fermeture de la circulation du sens aller vers Cotonou du pont de Djonou. L’opération s’inscrit dans le cadre du projet de restructuration et d’extension des réseaux de la société béninoise d’énergie électrique dans la commune d’Abomey-Calavi et le département de l’Atlantique pour notamment la construction clés en main de lignes souterraines 63 KV dont l’entreprise a la charge.

Selon le communiqué, les travaux à réaliser au niveau du Pont de Djonou consistent essentiellement en la pose dans le bas fond, de plats en béton armé. Ce qui entraînera le positionnement d’une grue PPM sur le pont pour pouvoir déposer les plats. Le choix de la matinée du dimanche 1er novembre se traduit par le fait que le trafic est beaucoup plus fluide en weekend, précise le communiqué.

L’entreprise en charge des travaux fait remarquer que les dispositifs nécessaires sont pris pour limiter au maximum le temps de blocage du tronçon. Ampliation a été faite du communiqué aux deux communes concernées par les travaux et aux commissariats d’arrondissements de Cotonou et d’Abomey-Calavi.