Le Conseil des ministres de ce mercredi 14 octobre 2020 s’est penché sur la gestion des activités de transhumance au Bénin. Au cours de cette réunion hebdomadaire, il est apparu évident que les activités de transhumance, tel qu’elles se déroulent, sont sources de conflits permanents entre les éleveurs et les agriculteurs, avec des conséquences souvent dramatiques. Il s’en suit également des pertes importantes de cultures et de bétail.

Alors, il est important pour le gouvernement de «réorganiser ce modèle d’élevage pour préserver la sécurité des acteurs et de leurs biens, en contenant notamment les mouvements des bêtes dans les départements et communes ». Ainsi, le conseil des ministres a adopté les nouvelles modalités de gestion et de sécurisation du pâturage en République du Bénin. Ce décret institue un Comité national de gestion et de sécurisation du pâturage. Ledit comité est chargé «de la mise en œuvre du plan national d’orientation et de développement des activités pastorales ».

Selon le compte rendu de ce conseil des ministres, cette structure est dotée de démembrements aux niveaux départemental et communal ainsi que d’un Comité technique. Le comité technique a pour mission de «préparer, mettre en œuvre et suivre les activités de gestion du pâturage », de «prévenir les conflits entre éleveurs et agriculteurs » et de «participer au règlement diligent des conflits éventuels ». Des instructions ont été données aux ministres concernés pour qu’ils veillent au fonctionnement effectif des différents comités dédiés à la gestion de cette problématique.