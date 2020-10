Accusé de violence et voie de fait sur une autorité locale, un ressortissant nigérian, communément appelé Igbo placé en garde à vue. L’incident a eu lieu samedi 24 octobre dernier lors d’une séance de salubrité dans le marché Missèbo. Plusieurs voix se sont levées et ont dénoncées l’acte.

La journée du samedi 24 octobre 2020, moins reluisante pour les usagers du marché Missèbo. En effet, un ressortissant nigérian résident au Bénin mis en garde en vue pour notamment avoir agressé un chef quartier et le représentant des nigérians au marché Dantokpa.

Tout est parti du fait que le chef du quartier Missèbo ait demandé au mis en cause d’arranger ses marchandises en attendant que l’opération de salubrité qui prend compte la devanture de sa boutique ne finisse. Le nigérian s’est opposé à cette demande de l’autorité, ce qui a provoqué l’altercation et a drainé un monde impressionnant dispersé par les éléments de la police républicaine.

Accusée pour violence et voie de fait sur le représentant des nigérians du marché de Dantokpa et du chef quartier de Missèbo, le mis en cause a été tout simplement placé en garde à vue en attendant d’être présenté au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou.