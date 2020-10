Les responsables des conseils communaux du département de Couffo ont renouvelé le bureau exécutif de la Communauté des communes du Couffo (COCOC). C’est au cours de la session extraordinaire du Conseil tenue ce mardi 13 octobre 2020 dans les bureaux de la COCOC à Azové. Le maire de la commune de Lalo, William Fangbédji a été élu président du Bureau exécutif de la COCOC. Il est élu pour un mandat de 30 mois en remplacement de l’ex maire de Klouékanmè, Gabriel Honfin.

Le maire d’Aplahoué, Maxime Allossogbé est élu vice-président et le maire de Dogbo, Magloire Agossou en est le deuxième vice-président. Le nouveau bureau de la COCOC aura à booster la coopération intercommunale entre les communes du Couffo pour la gestion commune d’activités ou de services publics, ou la réalisation en commun de projets permettant de favoriser le développement local. Dans la continuité de ce qui était fait, la Communauté de Communes du Couffo compte bénéficier d’opportunités d’accompagnement d’autres collectivités partenaires pour la construction d’une coopération intercommunale encouragée par un contexte national de décentralisation et rendue primordiale pour faire face aux nombreux défis rencontrés localement.

Pour rappel, une communauté de communes est une structure qui assure la viabilité économique de ces communes qui ne peuvent pas amorcer toutes seules leur développement. Elle leur permet de dépasser les découpages administratifs et tient compte des « territoires vécus », en termes de déplacement quotidiens de la population et de liens socioculturels dans une optique de gestion territoriale concertée et efficiente.

Bureau exécutif de la Communauté des communes du Couffo

Président : William T. Fangbédji (maire Lalo)

1er Vice-Président : Maxime Allossogbé (maire Aplahoué)

2è Vice-Président : Magloire Agossou (maire Dogbo)

Responsable chargé de l’économie et de la prospective : Dieudonné Gbedjekan (maire Klouékanmè)

Responsable chargé des affaires sociales et du genre : Bruno M. Fangnigbé (maire Djakotomey)

Responsable chargé de l’environnement et des ressources naturelles : Rigobert Tozo (maire Toviklin)

Responsable chargé de la planification et du suivi évaluation : Aimé Akando (1er adjoint au maire de Klouékanmè)

