La conférence épiscopale du Bénin a tenu du 18 au 21 octobre 2020, sa première session ordinaire au titre de l’année pastorale 2020-2021, au centre pastoral Mgr Nicolas OKIOH de Natitingou. Plusieurs sujets d’intérêt national ont été abordés et développés dont les actes de suicide, les inondations enregistrées dans le département de l’Alibori et le bilan du quinquennat qui s’achève.

Plusieurs sujets ont meublé la première session ordinaire plénière de l’année pastorale 2020-2021 de la conférence épiscopale du Bénin. En effet, en observant la période électorale sensible que le Bénin s’apprête à traverser, les évêques ont insisté sur la nécessité selon laquelle, les acteurs politiques et les citoyens en général, fassent un bilan objectif, critique et constructif du quinquennat qui tire vers sa fin.

Ce faisant, précise le communiqué de la conférence épiscopale du Bénin, ” cela permettra d’aborder le prochain scrutin sans passion pour l’enracinement de la démocratie béninoise “. Par ailleurs, les évêques du Bénin appellent toutes les institutions impliquées dans l’organisation de la présidentielle de 2021 à jouer leur rôle dans l’esprit du consensus hérité de la conférence nationale de février 1990 pour une élection pacifique, réellement inclusive et démocratique.

Les pluies diluviennes abattues dans le département de l’Alibori et qui ont entraîné des inondations cycliques dans plusieurs communes, avec notamment des pertes en vies humaines, des populations sans abris et des cultures et bétails emportés ont négativement marqué la conférence épiscopale du Bénin. Les cas de suicides répétés et dûment enregistrés au sein de la jeunesse inquiètent les évêques. Des instructions ont été données aux prêtres pour qu’ils sensibilisent leurs fidèles sur l’importance du respect de la vie. L’homosexualité grandissante et les mesures urgences pour lutter contre le coronavirus n’ont pas été occultées par les évêques.