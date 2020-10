Même si la pandémie fait beaucoup moins de victimes au Sénégal qu’il y a quelques mois, on dénombre toujours quelques contaminations dans le pays. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rendu public le point des contaminations, décès et guérisons dans le pays.

En tout 1177 tests ont été faits. Il en ressort 31 nouveaux cas positifs. Parmi ceux-ci, 02 cas importés (signalés à l’AIBD), 16 cas contacts et 13 cas communautaires. Ils sont tous situés dans trois villes, à savoir Thiès, Mbour et Dakar répartis comme suit : Thiès (3), Golfe Sud (2), Mbour (2), Dakar Plateau (1), Pikine (1), Fann Résidence (1), Liberté 6 (1), Sacré Coeur 3 (1), Point E (1).

Pour les cas précédents, on dénombre 6 nouvelles hospitalisations pour réanimations et 62 guérisons. En tout le Sénégal a dénombré 15 244 cas confirmés dont 13 198 guéris et 314 décès et 1731 personnes en cours de traitement.

À lire