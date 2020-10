L’option relative à l’immunité collective face à la pandémie relative au nouveau coronavirus n’est pas la meilleure solution. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des déclarations qui ont été faites par le responsable de l’organisme onusien chargé des questions de santé. Ce mécanisme d’immunité collective consiste à favoriser soit une grande propagation du vaccin ou favoriser une massive propagation du virus. L’approche n’est pas du goût de Tedros Ghebreyesus.

Une option qui pose un problème éthique

Pour lui, ceci aurait “scientifiquement “et surtout sur le plan éthique des problèmes. « L’immunité collective est obtenue en protégeant les gens contre un virus, non en les exposant à celui-ci », a déclaré le patron de l’Organisation Mondiale de la Santé. « Jamais dans l’histoire de la santé publique l’immunité collective n’a été utilisée comme stratégie pour répondre à une épidémie, encore moins à une pandémie », fait-il remarquer.

Une option suicidaire selon le patron de l’OMS

L’option d’une immunité collective face à cette pandémie du nouveau coronavirus serait suicidaire selon l’officiel onusien. « Laisser le Covid-19 circuler sans contrôle signifie donc permettre des infections, des souffrances et la mort inutiles », a tenu à marteler Tedros Ghebreyesus dont les relations sont assez tendues avec Washington. Rappelons que sur le plan mondial, plus de 37 millions de cas ont été confirmés. Plus d’un millions de personnes en sont mortes.