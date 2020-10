Du berger à la bergère. C’est du moins la façon dont on peut qualifier l’attitude de la Russie par rapport à la Bulgarie. En effet, la Russie a pris sur elle la décision d’expulser de son pays deux diplomates bulgares. L’annonce a été faite ce lundi 12 octobre par le ministère russe des Affaires étrangères. La décision a été notifiée à l’ambassadeur de la Bulgarie à Moscou après une convocation qu’il a reçue.

Une réponse à l’expulsion des diplomates russes

«Cette mesure est une réponse à la décision non motivée des autorités bulgares d’expulser du pays en septembre de cette année deux représentants commerciaux adjoints de la Russie à Sofia», a expliqué la diplomatie russe dans la note transmise à l’ambassadeur bulgare. Quelques semaines plus tôt, une décision similaire avait prise par la Bulgarie. Les différents mis en cause avaient été accusés de recueillir pendant près de cinq ans «de l’information sur les projets de modernisation de l’armée bulgare».

Rendre les informations aux services secrets russes

Selon les informations qui ont été véhiculées par le parquet, les accusés « avaient pour objectif de remettre l’information recueillie, constituant un secret d’État, au renseignement militaire russe, à Moscou». Ils auraient bénéficié du soutien de deux ressortissants bulgares. Les deux diplomates russes disposaient de 72 heures pour quitter le territoire.

