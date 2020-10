Gérald Darmanin, ministre français de l’intérieur, a été très clair. Selon lui, il y a eu, et il continuera à avoir des attentats ignobles, similaires à ceux que la France connaît depuis plusieurs semaines. Il a affirmé que la nation était en guerre contre l’idéologie islamiste et que le pays mettra tout en œuvre, afin de remporter cette bataille.

Selon lui, l’ennemi est extérieur et intérieur. Attention cependant. Sur le plateau de RTL, ce dernier a tenu à nuancer ses propos. La France n’est pas en guerre contre la religion musulmane, mais bien contre l’idéologie islamiste. Une idéologie qui tente d’imposer ses codes et sa culture, par la terreur. Comme une guerre se veut longue et compliquée, Darmanin assure que ce genre d’attentat risque de se reproduire.

Darmanin veut faire la guerre à l’islamisme

Il faut dire que la menace s’est amplifiée. En effet, les appels à la haine sont de plus en plus nombreux. Certains dirigeants étrangers entretiennent cette haine et le gouvernement fait tout pour répondre à ces critiques et ces offenses, rappelant toutefois que le pays ne céderait pas : la liberté d’expression fait et fera partie des valeurs républicaines.

Le gouvernement ne lâchera rien

En revanche, malgré cette lutte, pas question de renoncer non plus à d’autres principes, comme celui de l’ouverture des frontières. Comme le rappel Gérald Darmanin, sur les 30 derniers terroristes ayant sévi en France, 22 sont français. Darmanin a donc tenu à dénoncer les propos des opposants au gouvernement qui réclament la fermeture des frontières et le repli de la France sur elle-même.