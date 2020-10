A Bordeaux, les policiers semblent ne pas être les bienvenus. En juillet, une quinzaine de jeunes avaient attaqué trois agents dans le quartier du Grand Parc. Ils n’ont eu la vie sauve qu’après l’arrivée des renforts. Le lundi 12 octobre dernier, dans le même quartier, d’autres policiers ont essuyé des tirs de mortiers d’artifice et des jets de projectiles alors qu’ils étaient en patrouille. Les faits se sont déroulés sur la Place de l’Europe dans la soirée.

” Il y a des renforts à Toulouse, rien à Bordeaux “

Les auteurs du forfait ont pris la poudre d’escampette et n’ont pas encore été arrêtés jusqu’à ce mercredi matin. C’est moins ce qu’a indiqué la direction départementale de la sûreté publique qui informe de l’ouverture d’une enquête pour violence à personne dépositaire de l’autorité publique. Notons qu’une autre équipe de policiers arrivée dans le quartier un peu plus tard, a été la cible d’une voiture forcenée. Le conducteur du véhicule a foncé droit sur un agent qui l’a évité de justesse. Là encore, l’automobiliste n’a pas été appréhendé. Il est encore recherché jusqu’à ce mercredi matin.

Le maire du quartier Grand Parc a réclamé plus de policiers sur son secteur. « Il y a eu des renforts à Toulouse, rien à Bordeaux. On est en sous-effectif par rapport à des villes comparables » a déclaré Bernard Blanc qui craint un retour de la violence : « Il y a eu une période d’apaisement après les faits de juillet. On peut s’inquiéter d’un retour à une action violente ».

