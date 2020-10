La sauce arachide est répandue dans toute l’Afrique depuis la côte ouest à l’Afrique centrale. L’arachide en pâte ou en poudre ou à grains de granulométrie grossière confère un aspect onctueux ou croustillant qui est très apprécié des populations. C’est un repas généralement approuvé par les enfants qui le jugent délicieux. La sauce arachide prend diverses nominations selon les groupes ethniques ou les régions et surtout selon les ingrédients intégrés.

Cette sauce bien épicée (à l’oignon, l’ail, au poivre et le piment) s’accompagne majoritairement de poulets frits ou bouillis sinon de viande à l’occasion selon les ingrédients utilisés. Toutes les sauces à l’arachide se font accompagner avec de la pâte ou le tô de manioc, de mil, de banane plantain (foutou banane) ou de maïs (foufou, foutou, akoumé, etc.) ou du riz. Découvrez ici 5 manières de consommer l’arachide en sauce sur le continent africain même s’il en existe de nombreuses variantes.

1- Sauce arachide régulière

Elle s’appelle mafé au Sénégal, azindezzi au Togo, sauce arachide en français, tiguadégué au Mali, aziin nusunnu au Bénin, peanuts soup au Ghana comme au Nigeria. Elle se cuisine simplement à base de la pâte d’arachide bien moulue et lisse, de tomates broyées ou en pâte. Certaines cuisinières pour aller plus vite préfèrent ajouter le beurre d’arachide dans un bouillon de poulet porté à ébullition préalablement pour le faire fondre puis se propager facilement. Et elles rajoutent les autres ingrédients pendant la cuisson. D’autres épices telles que le curcuma, le cumin, la coriandre et les flocons de chili sont également utilisées.

2- Ragoût ouest-africain au poulet

Les ragoûts sont très importants dans la cuisine africaine car c’est le continent qui exploite le plus les tubercules sous différents formats. Les ingrédients de cette recette peuvent surprendre, car ils jouent tous un rôle dans les saveurs de ce plat tout en restant simples. C’est un ragoût copieux et généreux qui va réchauffer les papilles durant les saisons pluvieuses fraîches. Alors dans une eau bouillante ou dans un bouillon de poulet ou viande (préalablement cuit), la pâte d’arachide ainsi que les épices sont ajoutées pour en faire une soupe appréciable laissée à ébullition quelques minutes. Les parts de poulets sont ajoutées à ce moment pour donner une meilleur goût. Puis, les pommes de terre découpées en cubes, les oignons et l’ail sont incorporés et laissés dans la soupe bouillante jusqu’au ramollissement des cubes. Notons que certaines communautés vont y ajouter de l’épinard haché en fin de cuisson.

3- Ndolè

Le ndolé est une des sauces très connues de l’Afrique équatoriale et centrale, servie à tous les buffets des cérémonies. Elle est faite à base de la plante de ndolé une légumière amère mais absolument associées à l’arachide grossièrement moulu. Particulièrement pour cette recette qui implique des feuilles légumes comme le ndolé, le poulet est remplacé par la viande. On peut y ajouter aussi des crevettes, du poisson ou l’association des trois selon les besoins avec un peu d’huile de table ou l’huile d’arachide de préférence.

4- Sauce d’arachides aux gombos

Cette sauce d’arachide aux gombos s’accompagne généralement de fufu de manioc, de banane plantain bouillie découpée ou du riz simplement. Cette sauce est composée de poisson et de viande qui sont frits préalablement dans de l’huile de table ou huile d’arachide. Une fois ces protéines retirées du feu, l’huile pré-utilisée servira à griller les oignons, le gingembre, l’ail, de la pâte d’arachide, les tomates broyées et la tomate concentrée avant d’y ajouter une bonne quantité d’eau. L’ensemble est porté à ébullition 40 min avant d’y faire bouillir le gombo découpé finement. L’huile de

5- Sauce arachide épinard : le borokhé

Ce repas est surtout connu des peuples maliens, togolais, ivoiriens et guinéens. Le borokhé se cuisine avec de la viande et un peu de poisson (frais et séché) mais de la pâte d’arachide, de l’huile de palme, de l’oignon et du concentré de tomate. Comme le ragoût, cette sauce commence en portant à ébullition le poisson frais dans dans 400 mL d’eau bien épicée. Contrairement aux croyances, cette sauce n’est pas grasse car l’huile de palme est ajoutée en fin de cuisson et peut se limiter à 2 cuillères à soupe.

