Depuis la fin de l’ère soviétique, l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont battus pour le Haut-Karabakh, une région séparatiste de l’Azerbaïdjan, majoritairement peuplé par une ethnie arménienne. Après l’effondrement de l’Union soviétique, les arméniens de souche du territoire ont déclaré leur indépendance de l’Azerbaïdjan, mais Bakou considère toujours la région comme faisant partie de son territoire souverain.

La reprise des tensions et des combats entre Bakou et Erevan est entrée dans son cinquième jour ce jeudi dans la plus grande éruption de ce conflit, vieux de plusieurs décennies, et depuis le cessez-le-feu de 1994. Ce jeudi justement, des agences de presse internationales annonçaient que deux journalistes français avaient été blessés, alors qu’ils couvraient le théâtre des conflits.

Une région sous tensions

C’est le ministère des Affaires étrangères de l’Arménie qui a annoncé jeudi matin que deux journalistes français avaient été blessés par des bombardements; alors que les deux parties, Bakou et Erevan, ont continué à rejeter les appels mondiaux à des pourparlers pour mettre fin aux combats qui ont éclaté dimanche. Les deux journalistes, annoncés être des reporters du journal français Le Monde ont été blessés par l’artillerie azerbaïdjanaise dans la ville de Martuni, une partie de la région séparatiste du Haut-Karabakh. Ils auraient été aussitôt été convoyés vers le centre hospitalier le plus proche.

La France, justement, est avec la Russie et les États-Unis coprésidents de l’Organisation «groupe de Minsk», créée en 1992 pour négocier une résolution pacifique sur l’enclave du Haut-Karabakh dans le Caucase du Sud. Et le groupe doit encore se réunir pour élaborer et envoyer une déclaration commune depuis le début des affrontements, alors même que les tensions s’intensifiaient et que la Turquie prenait fait et cause pour l’Azerbaïdjan.