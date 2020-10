La Russie a réussi à l’issue d’une rencontre entre les envoyés spéciaux d’Azerbaidjan et de l’Arménie à arracher un cessez-le-feu. L’information a été annoncée par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. “Un cessez-le-feu est annoncé à partir de 12 heures 00 minutes le 10 octobre 2020 dans des buts humanitaires“.

D’après les russes, le cessez-le-feu permettra “d’échanger des prisonniers de guerre, d’autres personnes et les corps des tués en accord avec les critères du Comité de la Croix-Rouge“. En plus de ce premier grand pas, il est annoncé des négociations en vue d’un règlement pacifique de la crise. En tout, les négociations ont duré 10 heures d’horloges. Les combats qui ont opposé les deux camps ont fait en quelques jours plus de 400 morts.

À lire