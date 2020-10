Alors que Tiwa Savage avait critiqué Beyoncé pour n’avoir pas vite pris position dans l’affaire des violences policières au Nigéria, les choses ont pris une autre tournure. La mère de l’artiste américaine avait pris la parole sur twitter pour répondre à la star nigériane en lui rappelant que Beyoncé n’était pas une responsable politique du Nigéria.

Tiwa Savage avait même été critiquée par certains de ses compatriotes qui lui reprochaient de rechercher une validation venant des USA. « Je prie tous les jours pour le Nigéria et tous les pays où les personnes sont maltraitées et assassinées pour la couleur de notre peau !!! Je ferais n’importe quoi pour aider mais arrêtez avec les abus et arrêtez d’essayer de faire d’elle (Beyoncé) votre porte-parole » avait affirmé la mère de Beyoncé, Tina Knowles.

Tiwa Savage a finalement répondu à la pique de Tina Knowles. Reprenant un tweet qui parlait de l’affaire, elle a posté un commentaire laconique mais clair : “Nous avons tous des mères o.“. Les Knowles apprécieront.